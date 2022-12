Praxisseminar des DZG Landsberg designt Schuhe und spendet

Schülerinnen und Schüler des DZG Landsberg stellen besondere Schuhe her. Mit ihrem Projekt helfen sie Menschen in der Ukraine.

„Kunst muss nicht immer nur frei von Zweck und Nutzen sein. Kunst kann Gutes tun und viel bewegen.“ Dieser Meinung sind die Schülerinnen und Schüler des P-Seminars Kunst des Dominikus-Zimmermann-Gymnasiums Landsberg. Beim Projekt „So wird ein Schuh draus“ stellten sie das unter Beweis. Im Laufe des 18 Monate laufenden Seminars gestalteten sie zahlreiche gebrauchte und neue Schuhe, aus Sammlungen und Spenden zusammengetragen, zu stylischen Sneakern um. Diese konnten sie jetzt versteigern. Der Erlös geht an vom Krieg betroffene Menschen in der Ukraine.

Anfangs setzten sich die Schülerinnen und Schüler mit dem Schuh im Allgemeinen auseinander. Im Landsberger Schuhmuseum der Familie Pflanz konnten unterschiedlichste Schuhformen entdeckt und deren Verwendungszweck erkundet werden. Das Museum zeigt Schuhmode aus acht Jahrhunderten, Trachtenschuhe aus aller Welt, Schnabelschuhe aus dem Orient, chinesische Gin-Lin-Schuhe für gebundene Damenfüße sowie Schuhe aus unterschiedlichen Materialien wie Seegras, Stroh, Autoreifen, Holz und vieles mehr. Mit Hilfe der Landsberger Schuhmacherin Luisa Bredschneijder ging es ans Leder. „Was macht einen guten Schuh aus? Ökologisches Leder ist ein Muss! Wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, hält ein guter handgemachter Schuh ein Leben lang.“ Das sind nur einige ihrer Sätze, die sich ins Seminargedächtnis eingebrannt haben.

Spendenaktion DZG Landsberg: Fabienne Stößner aus der Q12. Foto: DZG Landsberg

Nun ging es darum, den Sinn und Zweck des Kunst-Seminars zu erarbeiten. Die Teilnehmenden mussten herausfinden, in welcher Form sie sich mit dem Thema Schuhdesign auseinandersetzen wollten. Abgesehen von gestalterischen Aspekten war schnell klar, dass die Schülerinnen und Schüler gerne finanziell etwas für die Bürger der Ukraine tun wollten. Um Geld aus dem Seminar generieren zu können, entschied sich die Kunstgruppe für die anschließende Versteigerung der entstandenen Werke.

Customizing, also das Umgestalten und Personalisieren von Schuhen, ist ein neuer Trend und sorgt dafür, dass Schuhe ähnlich wie Kunstwerke teuer gehandelt werden und heiß begehrt bei Sammlern sind. Gebrauchte Schuhe sollten so umgestaltet werden, dass ihnen ein zweites Leben eingehaucht und somit auch der Aspekt der Nachhaltigkeit berücksichtigt wird. Mit dieser Idee konnte das Kunstseminar auch die Jury des Lions Clubs Landsberg begeistern und den mit 300 Euro dotierten dritten Platz des P-Seminarwettbewerbs 2022 erreichen. Davon wurden Farben und gebrauchte Schuhe erworben. Von Irie´s Corner, dem Skaterladen in Landsberg, erhielt das Seminar Sachspenden.

Der Abschluss des Projekts gipfelte in einer Versteigerung beim Weihnachtsbasar des Dominikus-Zimmermann-Gymnasiums. Dabei konnten insgesamt 600 Euro erzielt werden, die das P-Seminar Kunst an die Kauferinger Hilfsorganisation „Lands Aid“ übergibt, welche damit Hilfsprojekte in der Ukraine unterstützen wird. (AZ)

