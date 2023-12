Landsberg

vor 32 Min.

Papierbach und Wohnen: Einige Käufer melden sich zu Wort

Plus Zwei Käufer sind enttäuscht, weil sie ihre gekauften Wohnungen im neuen Landsberger Stadtviertel erst im März beziehen können. Das betrifft nicht nur sie.

Von Alexandra Lutzenberger Artikel anhören Shape

Ursprünglich war es der Plan von dem Ehepaar Riedl und Doris Loderer im Juni 2023 in ihre Wohnungen einzuziehen. Doch nun verzögert sich der Einzug ins neue Heim für rund 90 Bewohner am Papierbach um Monate. So die Auskunft bei einem Gespräch mit dem LT. Voraussichtlich im März nächsten Jahres können sie umziehen. Zwei meldeten sich beim LT und wollen eine Interessengemeinschaft gründen. Aus vielen Gründen. Derzeit wohnt das Ehepaar Riedl in Miete, Doris Loderer geht es nicht anders, sie hat ihr Haus verkauft und wartet in Miete auf den Umzug. "Wir haben Wohnungen gekauft und der verzögerte Einzug ärgert uns. Er kostet Geld und Nerven. Was uns aber generell bewegt, ist, dass für unsere Kaufentscheidung, das Projekt Papierbach wie es ursprünglich geplant war, entscheidend war. Ein lebendiges Viertel mit Gewerbe und Kultur", sagen Doris Loderer und Franz Riedl. Doch hier sprechen Investor, Projektleitung und Landsberger Stadtrat gerade über Veränderungen. Die Wohnung der Riedls liegt im Bereich A 3 (Papierbogen).

Zwischen der Alten Schmiede und dem Sternradhaus im neuen Landsberger Stadtviertel Urbanes Leben am Papierbach. Foto: Christian Rudnik

Ein besonderes Stadtviertel soll das Urbane Leben am Papierbach werden. Wohnen und Leben mit Gastro, Gewerbe und viel Kultur. Ein Ort der Vielfalt und Diversität, heißt es auf der Homepage des Projekts von ehret und klein. Mit einem Plus an Aufenthaltsqualität. Insgesamt gibt es 658 Wohnungen. Doch im Moment ist ein Innehalten angesagt, Stadt, Investor und Bauleitung überlegen, was aufgrund der schlechten Baukonjunktur noch möglich ist und was man tun kann, um möglichst nahe und doch finanzierbar an diese Wunschutopie heranzukommen (unsere Zeitung berichtete). Das ist auch das Ziel der Käufer der Wohnungen, die nun auch aktiv werden wollen. "Wir brauchen als Bewohnerinnen und Bewohner eine Interessengemeinschaft."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen