Papiercontainer im Landsberger Stadtgebiet werden abgezogen

Im Landkreis Landsberg werden immer weniger Altpapier, Pappe und Kartons gesammelt. Das ist laut einer Pressemitteilung der Kommunalen Abfallwirtschaft darauf zurückzuführen, dass immer weniger Haushalte eine Zeitung haben und auch die Zahl verteilter Drucksachen geht stetig zurück. Die Entsorgungskosten entwickeln sich jedoch in eine andere Richtung, denn diese steigen jedes Jahr weiter. Um diese Entwicklung einzubremsen, wurde in einer Kreistagessitzung bereits im Mai des vergangenen Jahres beschlossen, die Anzahl der Papiercontainer auf frei zugänglichen Containerplätzen im Stadtgebiet von Landsberg zu reduzieren.

In einem ersten Schritt werden deshalb zum Ende des Monats die Papiercontainer an den Standorten Isidor-Hipper-Straße, Valentin-Kindlin-Straße und im Stadtteil Friedheim abgezogen. Als weitere Maßnahme erfolgt bis Ende Februar der Abzug der Papiercontainer an den Standorten Platanenstraße, Parkplatz am Schulzentrum und Max-Friesenegger-Straße. Die weiteren Standorte mit Papiercontainern im Stadtgebiet bleiben vorerst erhalten, heißt es in der Pressemitteilung. Zur Entsorgung von Altpapier und Kartonagen gibt es im Landkreis folgende Möglichkeiten:

Altpapier kann unter anderem an den Wertstoffhöfen entsorgt werden

Nutzung der blauen Papiertonne: Diese bietet Ihnen eine kostenlose Entsorgung des Altpapiers alle vier Wochen direkt am Grundstück an. Die Papiertonne gibt es in zwei verschiedenen Größen und kann nur vom Grundstückseigentümer bestellt werden.

Entsorgung in den Papiercontainern auf den Wertstoffhöfen des Landkreises: Für die Stadt Landsberg genutzt werden können die Wertstoffhöfe Landsberg-Ost, Landsberg-West oder der Recyclinghof Kaufering.

Für Kartonagen und Pappe finden sich am Wertstoffhof Landsberg-Ost, am Recyclinghof Kaufering und am Abfallwirtschaftszentrum in Hofstetten Presscontainer. Dieser ist insbesondere für große und sperrige Kartonagen geeignet.

Informationen zur Papiertonne, deren Neuanmeldung sowie zu den Standorten und Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe und des Abfallwirtschaftszentrums in Hofstetten sind im Internet unter www.abfallberatung-landsberg.de abrufbar. (AZ)