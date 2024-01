Landsberg

Pappelstraße ohne Pappeln: Deswegen wurden die Bäume gefällt

In der Pappelstraße im Landsberger Westen wurden diese Woche alle verbliebenen Bäume entfernt.

Von Thomas Wunder

In Landsberg gibt es etliche Baum-Straßen. Gerade Anfang der 1980er-Jahre setzte die Stadt auf diese Namensgebung und pflanzte gleichzeitig junge Bäume. Doch mittlerweile werden die Bäume zunehmend zum Problem. Sie sind schlicht zu groß für die schmalen Grünstreifen, werden krank und stehen nicht mehr sicher. In der Pappelstraße im Westen der Stadt brachte Sturmtief „Ronson“ im Juli vergangenen Jahres gleich drei Bäume zu Fall. Jetzt wurden die restlichen Pappeln in der Straße gefällt.

Einst standen in der zwischen Iglinger Straße und Ahornallee gelegenen Straße an die 40 Pappeln, mutmaßt Forstamtsleiter Michael Siller. Zuletzt seien noch rund zehn von ihnen übrig gewesen. Stürme, neben „Ronson“ im vergangenen Jahr auch „Niklas“ im Frühjahr 2015, hätten einige Bäume umgerissen. Zuvor und dazwischen hätten immer wieder Pappeln entfernt werden müssen.

