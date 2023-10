Parkbetriebssystem der Stadtwerke Landsberg funktioniert wieder

Seit Dienstagmorgen herrscht nach einem Hackerangriff wieder Normalbetrieb in den Landsberger Parkgaragen.

Die Komplikationen im Zusammenhang mit dem erfolgten Hackerangriff auf das Parkbetriebssystem der Stadtwerke Landsberg in der Lechgarage, der Schloßberggarage und auf der Waitzinger Wiese konnten erfolgreich behoben wurden, teilt das Kommunalunternehmen mit. Seit Dienstagmorgen ist der Normalbetrieb in den Parkgaragen und auf dem Parkplatz Waitzinger Wiese wiederhergestellt. Das heißt, die Schranken sind wieder geschlossen und die Parkgebühren werden wieder erhoben.

Mitarbeitende der Stadtwerke Landsberg helfen bei Problemen und Fragen

Bei den Dauermieterinnen und Dauermietern könnte es noch zu Problemen kommen, da die ein oder andere Karte zurückgesetzt werden müsse. Wer am Montag ohne Ticket hineingefahren ist oder ein anderes Anliegen hat, könne sich an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Parkgaragen wenden, hieß es vonseiten der Stadtwerke Landsberg. "Kundinnen und Kunden, die gestern noch ohne Ticket in die Parkgaragen und den Parkplatz auf der Waitzinger Wiese gefahren sind, kommen kostenfrei wieder hinaus", erklärt eine Pressesprecherin der Stadtwerke Dienstagmittag. Dass besonders viele das kostenlose Parken genutzt hätten, habe man jedoch nicht festgestellt können.



Das Parkbetriebssystem der Stadtwerke Landsberg war Anfang der Woche wegen eines Hackerangriffs lahmgelegt. Foto: Alexandra Lutzenberger

Die Schranken beider Landsberger Tiefgaragen an der Lechstraße und im Schlossberg, die Platz für insgesamt 942 Fahrzeuge bieten, waren am Montag hochgefahren. Es konnten keine Tickets gezogen werden. Auch an der Waitzinger Wiese (Platz für 190 Fahrzeuge) konnten Verkehrsteilnehmende kostenlos parken. Die Stadtwerke Landsberg informierte in einer Pressemitteilung über die Hintergründe: Demnach ist der Dienstleister für das Parkbetriebssystem Opfer eines schwerwiegenden Hackerangriffs geworden. Als Ergebnis dieser Cyberattacke war das Kommunalunternehmen nicht in der Lage, Parkgebühren zu berechnen und Schranken in den genannten Parkmöglichkeiten ordnungsgemäß zu steuern. (AZ)

Lesen Sie dazu auch