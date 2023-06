Parkverbot wegen Landsberger Wiesn ärgert Anwohner

Die Landsberger Wiesn findet an zwei Wochenenden statt. Ist deswegen ein fast sechswöchiges absolutes Halteverbot notwendig?

Bald heißt es auf der Waitzinger Wiese „O´zapft is!“. Das Volksfest, die Landsberger Wiesn, findet heuer vom 16. bis 18. Juni und vom 22. bis 25. Juni statt. Und schon jetzt gibt es Ärger. Zumindest bei einigen Anwohnern in der Frühlingsstraße und der Benedikt-Haag-Straße. Denn dort gilt vom 27. Mai mit einer kurzen Unterbrechung bis 5. Juli ein absolutes Halteverbot.

Ein Festzelt, Verkaufsbuden und Fahrgeschäfte sollen an den beiden Wochenenden zahlreiche Besucherinnen und Besucher zur Landsberger Wiesn locken. Eine solche Veranstaltung werde von etlichen Nebenerscheinungen wie Müll und Lärm begleitet, sagt ein Anwohner unserer Redaktion. Nun komme auch noch ein fast sechswöchiges absolutes Halteverbot dazu. Dafür habe er kein Verständnis.

Halteverbot gilt während der Landsberger Wiesn

Die Halteverbotsschilder, die vom städtischen Bauhof aufgestellt worden, sind mit einem Hinweis versehen, wie lange das Verbot gilt. Vom 27. Mai bis zum 18. Juni sowie vom 22. Juni bis zum 5. Juli darf dort nicht geparkt werden. Ernst Müller, der Leiter des Amts für öffentliche Sicherheit und Ordnung, erklärt gegenüber unserer Redaktion, warum das absolute Halteverbot für diese Dauer angeordnet wurde.

Mehrere Halteverbotsschilder wurden zuletzt in der Frühlingsstraße und der Benedikt-Haag-Straße in Landsberg aufgestellt. Foto: Thorsten Jordan

Wie er sagt, liefern die Schausteller ihre Buden und Fahrgeschäfte zu recht unterschiedlichen Zeiten an und bauen sie auch nicht alle zur gleichen Zeit wieder ab. Damit sie mit ihren Fahrzeugen samt Anhänger, mitunter seien Schwertransporter mit Überbreite darunter, um die Kurven kommen, müssten die Frühlingsstraße und die Benedikt-Haag-Straße als Zubringer frei bleiben.

Die Zufahrt über den Waitzinger Berg ist nicht möglich

Ein deutlich kürzerer Weg auf die Waitzinger Wiese wäre über die Stichstraße in Höhe der AOK am Waitzinger Berg möglich. Doch diese Straße ist eine Privatstraße, wie Ernst Müller sagt. Die Stadt habe sich gegenüber dem Eigentümer dazu verpflichtet, die Straße vom Schwerlastverkehr freizuhalten. So bleibe nur der Weg über die Von-Kühlmann-Straße, ein kurzes Stück in der Frühlingsstraße und die Benedikt-Haag-Straße.

Die Anwohner und Anwohnerinnen, mit denen unsere Redaktion gesprochen hat, bezweifeln, dass die Schausteller bereits in den Pfingstferien nach Landsberg kommen. Was sie stört ist, dass ihre Besucherinnen und Besucher fast sechs Wochen lang nicht vor Ort parken können. "Wir haben dort keinen großen Parkdruck", sagt Ernst Müller. Zudem befände sich der Parkplatz auf der Waitzinger Wiese in unmittelbarer Nähe der beiden betroffenen Straßen. Dort könne für eine geringe Gebühr geparkt werden.