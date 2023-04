Landsberg

vor 17 Min.

Passionsmusik zum Start in die Karwoche in der Heilig-Kreuz-Kirche

In der Heilig-Kreuz-Kirche gab das Collegium musicum Landsberg mit seinem Leiter Alfons Brandl zur Einstimmung in die Karwoche ein Konzert mit Passionsmusik.

Plus In der voll besetzten Heilig-Kreuz-Kirche in Landsberg vertont das Collegium musicum die Leidensgeschichte Christi. Vom Publikum gibt es viel Applaus.

Von Doris Wiedemann Artikel anhören Shape

Die musikalische Passion ist eine Vertonung der Leidensgeschichte Christi und das Collegium musicum Landsberg tat dies am Palmsonntag mit drei Bachchorälen sowie mehreren Orchesterwerken in der voll besetzten Heilig-Kreuz-Kirche. Begrüßt wurden die Besucherinnen und Besucher dynamisch kontrastreich mit "Introduzione", dem ersten Satz der "Sieben Worte" von Joseph Haydn und wurde am Ende mit dem eher seelenvollen sechsten Satz "Consummatum" verabschiedet. Ein Chor, der sich hauptsächlich aus Mitgliedern des Orchesters zusammensetzt, sang zwischen den Musikstücken verschiedene Choralsätze aus der Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach und lockerte damit das Konzert auf.

Das Orchester spielte das "Lachrimae" von John Dowland in einer Fassung für fünf Streicher und Haydns "Andante" aus der Pariser Symphonie. Die "Simple Symphony" hat Benjamin Britten speziell für Laien-Streichorchester geschrieben und das Collegium musicum intonierte daraus die "Sarabande".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen