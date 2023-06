Paukenschlag im Stadtrat: Jonas Pioch wechselt zur SPD-Fraktion

Plus Die Landsberger Mitte verliert innerhalb kürzester Zeit zwei ihrer Stützen im Stadtrat. Wie sich die Beteiligten dazu äußern.

Das ist eine faustdicke Überraschung: Jonas Pioch, der langjährige Stadtrat und Fraktionsvorsitzende der Landsberger Mitte, wechselt zur SPD-Fraktion. Unsere Redaktion hat mit ihm sowie mit Wolfgang Weisensee und Hans-Jürgen Schulmeister, beide von der Landsberger Mitte, über den Schritt gesprochen.

"Ich glaube, dass es künftig das richtigere Team ist", sagt Jonas Pioch über seinen Wechsel zur SPD-Fraktion. In dieser politischen Umgebung könne er Familie, Beruf und Kommunalpolitik am besten vereinen. Näher möchte er nicht auf die Gründe für seinen Wechsel eingehen. Mit Pioch, der seit 2008 Mitglied des Stadtrats ist und seit 2014 im Kreistag sitzt, und dem Anfang April überraschend verstorbenen Axel Flörke verliert die Landsberger Mitte innerhalb kürzester Zeit zwei prägende Figuren.