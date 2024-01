Landsberg

Paukenschlag zur Eröffnung der Faschingssaison

Plus Der Faschingsverein Licaria präsentiert seinen zweiten Inthronisationsball mit Musik, Tanz und schillernden Darbietungen

Von Bärbel Knill

Die Landsberger Faschingssaison ist eröffnet: Zum zweiten Mal veranstaltete der Landsberger Faschingsverein Licaria seinen Inthronisations-Ball in der Aula der Mittelschule, die Karten wurden bevorzugt an Vereinsmitglieder vergeben und waren schon einige Zeit ausverkauft. Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl drückte in ihrem Grußwort aus, was wohl alle ebenso empfanden: „Der Ball fühlt sich jetzt schon an wie eine langjährige Tradition.“ Der Schwarzweiß-Ball in festlicher Abendkleidung ist in Landsberg etwas Einmaliges, was sich die Landsberger offensichtlich wünschen, und so gehört er in der Stadt nun fest zu den Höhepunkten des Jahres.

Wunderschöne Abendroben und närrisch-elegante Looks auf dem Inthronisationsball der Licaria in Landsberg

Wer sich bei der Ankunft vor den eisigen Temperaturen ins Foyer gerettet hatte und sich in die lange Schlange vor der Garderobe einreihte, konnte in Ruhe die wunderschönen Abendroben betrachten, mit denen sich die Damen herausgeputzt hatten. Ein großer Teil der Besucherinnen, die auch schon beim letzten Mal dabei waren, hatte sich offensichtlich eigens für den Ball ein neues Kleid gekauft. Der Look war gesetzt: Schwarz mit Glitzer, auch mit Silber, oder seltener Weiß mit Glitzer, gerne auch ganz mit schillernden Pailletten bestickt. Transparente Capes oder Blusen sorgten für den raffinierten Look. Die Herren glänzten meist in elegantem Schwarz mit Fliege. Hier und da waren aber auch schon augenzwinkernde Outfits zu erkennen, die auf die närrische Saison hinwiesen, eine Dame in weißem Hosenanzug mit Zylinder, ein Herr im Schottenrock, eine knallrote Fliege, eine Spur Glitzer im Make-up. Nach dem Aperitif ging es erst einmal zum Fotografen-Eck für die Starporträts.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

