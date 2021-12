Fliegerhorst: Auch der Landsberger Stadtrat will einen Zweckverband

Nach dem Penzinger Gemeinderat stimmt auch der Landsberger Stadtrat der Gründung eines Zweckverbands zur Fliegerhorst-Zukunft zu. Wie es nun weitergeht.

Um die Konversion des Fliegerhorsts voranzutreiben, wollen die Stadt Landsberg und die Gemeinde Penzing eng zusammenarbeiten. In ihrer jüngsten Sitzung sprachen sich die Penzinger Räte mehrheitlich für die Gründung eines interkommunalen Zweckverbands aus, der sich um die Weiterentwicklung kümmern soll. Der Landsberger Stadtrat zog nun nach.

Die Mitglieder des Gremiums sprachen sich einstimmig dafür aus, zur Intensivierung der interkommunalen Zusammenarbeit die Gründung eines Zweckverbands „Fliegerhorst Penzing“ weiterzuverfolgen. Fest steht bereits, dass der Verband auf dem Fliegerhorst seinen Sitz haben soll. Zwischen den Kommunen sollen innerhalb der kommenden sechs bis neun Monaten noch offene Fragen geklärt werden. Dabei wird es auch darum gehen, welche Aufgaben an den Zweckverband übertragen werden. Außerdem sollen gemeinsam mit der Gemeinde Penzing eine Kosten- und Finanzierungsübersicht erstellt und die ein interkommunales Konversionsmanagement eingerichtet werden. Wie es in der Penzinger Beschlussvorlage heißt, sollen in dem Zweckverband offenbar Vorsitz und Stimmenmehrheit bei der Gemeinde liegen, auf deren Flur sich rund 90 Prozent der Fläche des Fliegerhorsts befinden. Die Stadt Landsberg drängt allerdings darauf, eine Sperrminorität zu erhalten.

Landsbergs Wirtschaftsförderer: Es gibt "mehrere Handlungsstränge"

Landsbergs Wirtschaftsförderer André Köhn hatte in der Sitzung noch keine weiteren Informationen zu einer möglichen Intel-Ansiedlung. Es würden „mehrere Handlungsstränge“ betrachtet: „Wir setzen nicht alles auf eine Karte.“ So gebe es mit der Firma Hyperbowl, einem der führenden Unternehmen in Europa für Aufnahmen mit 3D-Kameras, einen Interessent für eine Zwischennutzung von Teilen des Areals. Auch ein Innovationscampus zum Thema Mobilität sei weiter eine Option für den ehemaligen Fliegerhorst. Wie berichtet, hatte der damalige Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) sich das Gelände im vergangenen März angesehen.

Im Landsberger Stadtrat gab es zur Konversion des Fliegerhorsts – anders als in der vorherigen Sitzung Anfang des Monats – dieses Mal keinen Redebedarf. Unter den Penzinger Räten hatte insbesondere eine mögliche Intel-Ansiedlung hingegen für lebhafte Diskussionen gesorgt (LT berichtete). Auch unter den Bürgerinnen und Bürgern herrschte reges Interesse: 87 Besucherinnen und Besucher wollten die Sitzung besuchen – wegen der aktuellen Corona-Lage mussten viele nach Hause geschickt werden.