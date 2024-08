In den CAP-Märkten in Landsberg und Penzing gibt es jetzt eine "Stille Stunde"

In einer Welt, die immer lauter und reizüberflutender wird, kann eine kurze Stille oft eine große Wirkung haben. Für Menschen im Autismus-Spektrum, hochsensible Personen und Menschen mit Nervenkrankheiten, aber auch viele andere mit Problemen mit Reizüberflutung, kann eine „Stille Stunde“ eine willkommene Erleichterung sein. Das Unternehmen CAP-Märkte hat sich laut einer Pressemitteilung als erstes Unternehmen in Deutschland entschlossen, flächendeckend zu handeln und ein Zeichen für Menschen mit nicht sichtbaren Beeinträchtigungen zu setzen, um mehr Inklusion und gleichzeitig entspannteres Einkaufen zu ermöglichen. Jeweils mittwochs ist die „Stille Stunde“ in Landsberg zwischen 12.30 und 13.30 Uhr und in Penzing zwischen 12 und 13 Uhr.

In den CAP-Märkten werden bis zu 50 Prozent aller Arbeitsstellen mit Menschen mit Behinderung besetzt. Sie arbeiten laut Pressemeldung auf Positionen, die genau auf ihre Fähigkeiten abgestimmt sind und würden dort verantwortungsvolle und qualitativ hochwertige Arbeit leisten, die zugleich sinnvoll und erfüllend sei. Für Kunden und Kollegen bedeutet das vor allem eines: Normalität im Alltag. Daher sei die Umsetzung der „Stillen Stunde“ deutschlandweit ein wegweisendes wie auch nachvollziehbares Konzept. „Die Wahrnehmung von Menschen mit nicht sichtbaren Behinderungen zu fördern, bei der Sensibilisierung beizutragen und eine Teilnahme zu ermöglichen ist für uns so wichtig, wie auch selbstverständlich“, erklärt Thomas Heckmann, Vorstand der Genossenschaft der Werkstätten für behinderte Menschen (GDW) Süd.

Um die Reize zu minimieren, wird auch grelles Licht reduziert

Die „Stille Stunde“ ist ein Konzept, das ursprünglich von Theo Hogg, einem Angestellten eines neuseeländischen Supermarkts mit einem autistischen Kind, entwickelt wurde. In Ländern wie der Schweiz und Großbritannien ist die „Stille Stunde“ in einigen Regionen bereits flächendeckend umgesetzt. Während dieser besonderen Stunde werden störende Elemente wie laute Musik, Durchsagen und grelles Licht reduziert, um die Reize für betroffene Menschen zu minimieren. Die Basis für die Kampagne liefert der Verein „gemeinsam zusammen“ aus Diez. Auf der Plattform www.stille-stunde.com können Betroffene schauen, wer die „Stille Stunde“ anbietet und Unternehmen können sich registrieren.

Die „Stille Stunde“ in Landsberg und in Penzing habe das Potenzial, das Einkaufserlebnis für viele Menschen deutlich angenehmer zu gestalten und gleichzeitig das Bewusstsein für die Bedürfnisse von Personen im Autismus-Spektrum und mit anderen Beeinträchtigungen zu stärken. Die CAP-Märkte aus Landsberg und Penzing sind stolz darauf, Teil dieser wichtigen Initiative zu sein, heißt es in der Pressemitteilung. Das Ziel der „Stillen Stunde“: Gemeinsam einen kleinen Beitrag leisten und einen inklusiven und unterstützenden Moment zu schaffen, in dem sich jede und jeder willkommen und verstanden fühlt. (AZ)