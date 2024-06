Landsberg Ost: Auffahrt zur A96 ist ab Montag gesperrt

An der A96-Anschlussstelle Landsberg Ost wird eine Ampel gebaut. Dazu muss die Auffahrt auf die Autobahn in Richtung Lindau/Augsburg voll gesperrt werden.

Die Einmündung der nördlichen A96-Auffahrt und -Abfahrt in die Staatsstraße nach Penzing beziehungsweise Landsberg ist seit Längerem ein Unfallschwerpunkt. Abbiegende Fahrzeuge in Richtung Autobahn, aber auch einbiegende Fahrzeuge nach Penzing oder Landsberg verunfallen hier laut einer Pressemitteilung des Staatlichen Bauamts Weilheim regelmäßig. Daher wurde mit den Fachbehörden von Landratsamt und Polizei abgestimmt, eine Ampelanlage zur Erhöhung der Verkehrssicherheit zu errichten. Die Arbeiten beginnen am Montag, 3. Juni.

Dazu sind laut der Pressemitteilung jedoch umfangreiche Tief- und Straßenbauarbeiten notwendig. So muss, um einen möglichen größeren Rückstau auf die Autobahn zu vermeiden, die Abfahrt verbreitert werden, damit sich Links- und Rechtsabbieger bei Rot parallel aufstellen können. Auch müssen Fundamente, Kabelschächte und Leerrohre für die neue Ampel verlegt und hergestellt werden. Nicht zuletzt muss von Richtung Penzing eine Leitung für den Stromanschluss der neuen Anlage über 850 Meter entlang der Staatstraße verlegt werden. Diese Verlegung erfolgt in mehreren Teilabschnitten mit halbseitiger Sperrung der Staatsstraße. Der Verkehr wird dann mit einer Baustellenampel geregelt.

Die Bauzeit beträgt rund sechs Wochen

Bedeutender für die Verkehrsteilnehmer dürfte jedoch sein, dass für die gesamte Bauzeit von voraussichtlich sechs Wochen die Auffahrt zur Autobahn in Fahrtrichtung Lindau/ Augsburg vollständig gesperrt werden muss. Der Verkehr, der in diese Richtung will, wird über die Bedarfsumleitung U47 der Autobahn zur Anschlussstelle nach Schöffelding geleitet. Die Umleitung ist ausgeschildert. Die Abfahrt von der Autobahn in Richtung Landsberg bleibt für die gesamte Bauzeit offen.

Die Maßnahme kostet rund 400.000 Euro und wird vom Bund, vertreten durch die Autobahn GmbH und dem Freistaat Bayern gemeinsam getragen. Das Staatliche Bauamt Weilheim bittet alle betroffenen Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die Arbeiten und die damit verbundenen Verkehrsbeeinträchtigungen, heißt es in der Pressemitteilung. (AZ)

