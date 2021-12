Landsberg

vor 1 Min.

So läuft der Corona-Test im Drive-In in Landsberg

Ganz bequem im Auto kann man sich in der Teststation auf der Waitzinger Wiese in Landsberg auch Corona testen lassen.

Plus Das Schnelltestzentrum Landsberg auf der Waitzinger Wiese bietet einen besonderen Service an. Schon nach wenigen Tagen wird das Angebot gut genutzt. Was diese Teststation auszeichnet.

Von Margit Messelhäuser

Fährt man in Landsberg auf der Augsburger Straße den Waitzinger Berg hinunter, ist das Plakat nicht zu übersehen: „Covid Schnelltest Zentrum Landsberg“. Seit Kurzem bieten die beiden Landsberger Gastronomen Dominik Wagmann und Claus Moritz diesen Service auf der Waitzinger Wiese an – und er wird auch gut angenommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

