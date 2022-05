Landsberg

vor 33 Min.

Personalmangel: Landsberger Johanniter-Kindertagesstätte muss Gruppen schließen

Die Kindertageseinrichtung der Johanniter eröffnete am Wiesenring in Landsberg im September 2021. Nun mussten zwei von vier Gruppen vorübergehend nach Hause geschickt werden.

Plus In der neuen Johanniter-Kindertagesstätte fehlt es an Fachpersonal. Nun werden zwei von vier Gruppen vorübergehend aufgelöst. Ein betroffener Familienvater kritisiert das kurzfristige Vorgehen des Trägers.

Von Vanessa Polednia

Nach der Elternzeit freut sich ein Paar aus Landsberg auf die Rückkehr ins Berufsleben. Für den Sohn ist im September 2021 ein Platz in der neu eröffneten Johanniter-Kindertagesstätte Wiesenring im Süden Landsbergs gefunden. Der Zweijährige fühlt sich wohl in der Einrichtung, die an einen Wald und eine ruhige Wohngegend angrenzt. Doch am Montag, 2. Mai, kommt dann der unerwartete Anruf: Das Kind kann bereits ab dem kommenden Tag nicht mehr betreut werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen