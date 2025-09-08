Perspektivenwechsel

Nachdem das geplante Sommerfest im August zweimal wegen schlechten Wetters verschoben werden musste, trafen sich die Mitglieder des Segelclub Lufttransportgeschwader 61 e. V. auf Einladung der Vorstandschaft zu einem Sommerausklang der besonderen Art. Normalerweise erkunden die Mitglieder mit den vereinseigenen Booten von der heimischen Mitterer Werft/St. Alban aus den Ammersee. Nun wollte man das herrliche Segelrevier mal gemeinsam aus einer anderen Perspektive betrachten, und so traf man sich in Stegen zu einer Dampferfahrt.

Auf dem Raddampfer Diessen ging es auf die große Ammersee-Rundfahrt und dieses Mal spielte auch das Wetter mit, sodass man auf dem Sonnendeck bei Brotzeit und Getränken sowie launigen Gesprächen alle Winkel des eigenen Reviers in Ruhe betrachten konnte. Schließlich war man sich am Abend nach Rückkehr einig, dass man diese gelungene Veranstaltung auch im nächsten Jahr planen sollte. Mehr Info zum Club über segelclub-ltg61.de

