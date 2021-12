Landsberg

Peruanischer Landen am Vorderanger: Schönes und Köstliches für Zuhause

Dulce Staiger-Hänschke hat sich mit der Eröffnung des Ladens „Capriccios Y Ambiente“ am Landsberger Vorderanger einen Lebenstraum erfüllt.

Plus Der neue Laden „Capriccios Y Ambiente“ am Vorderanger in Landsberg steht für die südliche Lebensart. Die angebotenen Produkte nehmen die Inhaber genau unter die Lupe.

Von Ulrike Reschke

„Capriccios“ ist spanisch und bedeutet Gelüste. Im Namen des vor wenigen Wochen am Vorderen Anger neu eröffneten Ladens „Capriccios Y Ambiente“ steht es gleichermaßen für die Lust auf Feines Essen und die Lust auf Neues für Zuhause. Dulce Staiger-Hänschke und ihr Mann Hans Peter Scheitle erfüllten sich mit der Eröffnung einen lang ersehnten Traum. Die Peruanerin kam vor 24 Jahren nach Deutschland und lebt seit sieben Jahren in Landsberg. „Wir wollen zeigen, dass man sein Leben ein Stück schöner und lebendiger gestalten kann“, sagt sie über ihr Konzept.

