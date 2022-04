Landsberg

vor 33 Min.

Pfarrer Martin Bucher aus Landsberg ist ein zweifacher Jubilar

Der ehemalige Stadtpfarrer Martin Bucher verbringt seinen Ruhestand in einer Wohnung unweit der Stadtpfarrkirche Zu den Heiligen Engeln in Landsberg. Heuer kann er gleich mehrere Jubiläen feiern.

Plus Pfarrer Martin Bucher ist ein in Landsberg und im Landkreis bekannter Geistlicher. Heuer feiert er nicht nur seinen 85. Geburtstag. Was er über die Kirche heute sagt.

Von Romi Löbhard

„Na, gschwindelt werd net!“ Das, so wurde ihm später erzählt, habe seine Mutter zur Hebamme gesagt, als diese meinte, der 1. April sei ja gerade erst angebrochen und da könne die Geburt doch auf den 31. März datiert werden. Das Neugeborene sollte halt nach Meinung der Geburtshelferin kein Aprilscherz sein. Geschadet hat das Datum dem Buben nicht, der am 1. April 1937 das Ehepaar Bucher in Unering zur kleinen Familie machte: Martin Bucher, seit vielen Jahren und auch heute noch Pfarrer mit Leib und Seele, konnte bei bester Gesundheit in Landsberg seinen 85. Geburtstag begehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen