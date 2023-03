Pflanztröge für den Marienbrunnen in Landsberg

Plus Die UBV wünscht sich mehr Grün am Hauptplatz in Landsberg. Im Bauausschuss wird jetzt über weitere Pflanztröge diskutiert.

Mehr Farbe für den Bereich um den Marienbrunnen in Landsberg. Das wünscht sich die Fraktion der UBV im Stadtrat. Erreicht werden soll das mit Pflanztrögen, die dort aufgestellt werden sollen. Im Bauausschuss des Stadtrats wurde jetzt über den Antrag diskutiert. Eine Entscheidung wurde noch nicht getroffen, doch die Tendenz scheint klar.

In seinem Antrag hatte Fraktionsvorsitzender Christoph Jell darum gebeten, die Begrünung des Marienbrunnens im Frühjahr 2023 vorzubereiten. Die Begrünung sollte sich an der Begrünung, von vor dem Umbau des Hauptplatzes, in den Jahren 2012/2013 orientieren. "Gerne auch unter Verwendung von entsprechenden Pflanztrögen", so Jell. In den Jahren 2012 und 2013 wurde der Hauptplatz umgestaltet. Im Zuge dessen verschwanden auch die Blumenbeete rund um den Marienbrunnen. Dass die nicht wieder hergestellt werden sollen, darüber herrschte Einigkeit im Bauausschuss.

Vielmehr ging es um das Aufstellen von Blumentrögen. Das sei grundsätzlich möglich, sagte Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV). Allerdings würden solche Tröge auch Hindernisse darstellen. Beim Umbau des Hauptplatzes sei es aber das Ziel gewesen, den Marienbrunnen erlebbarer zu machen. Diesen Aspekt sprach auch Kulturreferent Axel Flörke (Landsberger Mitte) an. Er erinnerte an die früheren Wegebeziehungen, als die Bürgerinnen und Bürger noch Wasser aus dem Brunnen holten. Flörke kritisierte, dass weder Stadtheimatpfleger noch Denkmalpflege zu dem Thema gehört wurden. Er sei gegen eine Bepflanzung, so Flörke.

"Der Platz hat mit dem Mittelalter nichts mehr zu tun"

"Der Platz hat mit dem Mittelalter nichts mehr zu tun", sagte Franz Daschner (fraktionslos) zu den Ausführungen Flörkes. Er sprach sich ebenso für Pflanztröge aus wie Ursula Schaller (SPD). Harald Reitmeir (CSU) wollte wissen, wie Ordnungsamt und Bauhof zu dem Thema stehen. Schließlich würde eine zusätzliche Bepflanzung mehr Arbeit machen und auch die Gefahr von Vandalismus steigen. "Der Bauhof hat genug zu tun", sagte Oberbürgermeisterin Baumgartl. Ernst Müller, der Leiter des Amts für öffentliche Sicherheit, meinte, es werde auf vier weitere Pflanztröge nicht ankommen.

Auch Karl Egger (Grüne) war der Meinung, dass der Hauptplatz mehr Farbe verträgt. Es komme aber auch darauf an, welche Pflanztröge aufgestellt werden. In der nächsten Sitzung des Bauausschusses sollen nun verschiedene Pflanztröge vorgestellt werden. Eine grundsätzliche Entscheidung wurde daher noch nicht getroffen. Dennoch, am Tag nach der Sitzung wurden zwei der am Hauptplatz aufgestellten kleinen Pflanztröge bereits zum Marienbrunnen verrückt.

Lesen Sie dazu auch