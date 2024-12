Pflegeschulen Heimerer spenden

Der Leiter der Pflegeschulen Heimerer in Landsberg, Friedrich Heimerer, feierte mit Familie und Freunden seinen fünfundsiebzigsten Geburtstag. Anstelle von Geschenken bat er um Spenden für die Hospizbewegung. Er versprach, den gleichen Betrag an weitere Einrichtungen zu spenden. Es kamen 1515 Euro zusammen, die in Landsberg an den Hospiz- und Palliativverein übergeben wurden.

