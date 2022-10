Aktuell sind Photovoltaikanlagen auf den Dächern der Landsberger Altstadt nicht erlaubt. Das könnte sich bald ändern.

Noch gibt es keine Photovoltaikanlagen auf den Dächern der Landsberger Altstadt. Doch das könnte sich bald ändern: In einer Sitzung beschäftigte sich jüngst der Stadtrat mit dem Thema. Denn, so heißt es in der Beschlussvorlage: Es müssten alle Potenziale beim Energiesparen und zusätzlichem Erzeugen von Energie genutzt werden.

Laut Katja Kaus von der Technischen Bauaufsicht könnte das Denkmalschutzgesetz bald zugunsten erneuerbarer Energien geändert werden. Die Verwaltung erhalte außerdem vermehrt Anfragen aus der Bevölkerung mit dem Wunsch, Solarenergie im Altstadtensemble oder bei Einzeldenkmälern anzubringen. Es gelte daher, die Frage zu klären, ob man die Altstadtsatzung entsprechend ändern wolle und Vorschläge zu erarbeiten. Dabei sollten auch die Meinungen des Stadtheimatpflegers und des Denkmalamts eingeholt werden, so Kaus.



Landsberger Altstadt: "Viele Dächer sind nicht einsehbar"

Stadtrat Ludwig Hartmann, der auch Fraktionsvorsitzender der Grünen im Bayerischen Landtag ist, wies in der Sitzung darauf hin, dass der "sinnvolle Entwurf" auf bayerischer Landesebene deutlich eine Ermöglichung von Photovoltaikanlagen auf Altstadtdächern vorsehe. "Ausnahmen sind sehr eng gefasst", so Hartmann. In den kommenden Tagen ende die Anhörung der Verbände. Der Grünen-Politiker würde es grundsätzlich gutheißen, wenn Solaranlagen in der Landsberger Altstadt erlaubt würden: "Viele Dächer sind nicht einmal einsehbar."

Der Stadtrat beauftragte die Verwaltung letztlich geschlossen damit, denkmalfachliche, technische und praktikable Rahmenbedingungen und entsprechende Möglichkeiten und Beispiele für die Nutzung erneuerbarer Energien in denkmalgeschützten Bereichen zu ermitteln. Das Ergebnis wird dann dem Stadtrat als Diskussionsgrundlage und Entscheidungshilfe für eine eventuelle Anpassung der Altstadtsatzung vorgestellt. Allerdings soll zunächst noch die Änderung des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes abgewartet werden.

