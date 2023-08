Pkw gerät auf Gegenfahrbahn: Hoher Sachschaden nach Unfall bei Landsberg

Zwischen Landsberg und Penzing kommt es zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt drei beteiligten Fahrzeugen. Es entsteht ein hoher Sachschaden.

Nach einem Unfall am Donnerstagvormittag vermeldet die Polizei einen hohen Sachschaden. Gegen 10.30 Uhr war demnach ein 57-jähriger Rumäne mit seinem Auto auf der Staatsstraße 2054 von Landsberg in Richtung Penzing unterwegs. Kurz nach dem Ortsausgang geriet er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort seitlich mit zwei Pkw. Anschließend kam er von der Fahrbahn ab und blieb in einer Wiese links neben der Fahrbahn stehen. Verletzungen zog er sich laut Polizei nicht zu.

Auch die 72 und 71 Jahre alten Fahrerinnen der anderen Autos - beide kommen aus dem Landkreis Landsberg - blieben unverletzt. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppdienste geborgen werden. Der Schaden beläuft sich insgesamt auf rund 28.000 Euro, so die Polizei. (AZ)

