Pkw macht sich in Landsberger Tiefgarage selbstständig

Ein Fahrzeugbesitzer vergisst die Handbremse nach dem Parken in Landsberg anzuziehen. Die Polizei muss das Auto sichern.

Der geparkte Pkw eines Müncheners rollte am Dienstagabend in einer Landsberger Tiefgarage in ein anderes Fahrzeug. Offenbar war die Handbremse des Wagens nicht angezogen.

Am Verursacherfahrzeug entstand kein Schaden, am geschädigten Pkw einer Frau aus dem Landkreis Starnberg wurde die hintere Stoßstange zerkratzt. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Da der weggerollte Pkw zahlreiche andere Fahrzeuge an der Ausfahrt hinderte, wurde dieser durch eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Landsberg zurück in die Parklücke geschoben und gegen erneutes Wegrollen gesichert. Der verantwortliche Fahrzeugführer meldete sich im Nachgang auf der Dienststelle. (AZ)