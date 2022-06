Planungen für das Landsberger Inselbad sollen nachgebessert werden

Der Landsberger Stadtrat nimmt einen Antrag aus der Bürgerversammlung für den Erhalt der Terrasse im Inselbad einstimmig an. Jetzt müssen der Architekt und die Stadtwerke neu planen.

Es geht weiter mit dem Inselbad und das ist ein spannendes Thema. Denn selten erlebt man, dass die Bürgerinnen und Bürger nach einer Stadtratssitzung in Landsberg noch vor dem Rathaus lange weiterdiskutieren. Die Antragstellerin aus der Bürgerversammlung, Ulrike Straßer, kam mit vielen Inselbadfans und verfolgte genau die Debatte. Doch zuerst schien es, als würde nur über den Antrag abgestimmt und gar nicht diskutiert werden.

Terrasse: Der Antrag wurde einstimmig angenommen

Der Antrag lautete, dass die Terrasse in der derzeitigen Form und mit einem Zugang zur Terrasse vom Inselbad aus erhalten bleiben soll. Eine Forderung, die sie mit vielen in Landsberg teilt. Und diesem Antrag folgte der Stadtrat auch einstimmig mit folgendem Beschluss: "Der Stadtrat nimmt den Antrag aus der Bürgerversammlung zur Kenntnis und bittet das Kommunalunternehmen Stadtwerke Landsberg, ihn in der weiteren Planung zu berücksichtigen und umzusetzen." So die Vorgaben. Das heißt Stadtwerke und Architekt sind nun wieder am Ball und sollen umplanen

Nochmal die Wichtigkeit des Inselbads betont

Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) hatte zu Beginn nochmals die Wichtigkeit des Bades für die Landsberger betont. "Wir alle haben das in der Bürgerversammlung erlebt, aber auch am Montag als der Katalog 50 Jahre Inselbad und die Ausstellung präsentiert worden sind. Es hat gezeigt, wie das Inselbad den Landsbergern am Herzen liegt." Eigentlich wollte die Oberbürgermeisterin nun gleich abstimmen lassen, aber einige Stadtratsmitglieder hatten doch noch was zu sagen. Der fraktionslose Franz Daschner wies darauf hin, dass es im Gestaltungsbeirat eine Lösung gegeben habe, die wohl allen gefallen könnte und bat darum, sie bei den Planungen zu berücksichtigen. Baumgartl klärte auf, dass es sich dabei um eine Verbindung eines Restaurants mit einer Lounge für die Terrasse handelte.

Nach der Abstimmung stellte Bürgermeister Felix Bredschneijder (SPD) noch mal klar, dass das heute nur ein kleiner Minischritt bei der Planung sei und man weiter in der Diskussion bleiben wolle. "Die anderen gestalterischen Fragen, Beckenanordnung und ob, man sich den Umbau und das Restaurant so auch leisten kann, sowie die gesamte Gestaltung" seien weiter in der Diskussion. "Jetzt kommt der nächste Entwurf, wir sind mitten im Prozess."

Christian Hettmer (CSU) war genau diese Frage wichtig: "Ist die Kritik der Bürgerinnen und Bürger auch wirklich im Stadtrat angekommen? Es geht nämlich nicht nur um den Aufgang", sagte er. Die Landsbergerinnen und Landsberger würden sich eine mehr schwimmbadorientiere Lösung wünschen. "Mehr Schwimmbad, weniger Schänke." Man solle ergebnisoffen diskutieren. Diese Wortmeldung verärgerte Stadtrat Christoph Jell (UBV) sehr, der sich das verbat. Er brauche "keinen Oberlehrer" in der Diskussion, er verstehe schon allein, was die Leute sagen würden. Hettmer entgegnete, dass er sich von ihm Wortmeldungen nicht verbieten lasse. Die Oberbürgermeisterin brach die Diskussion schließlich ab.

