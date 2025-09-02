Pokalschießen der Ehemaligen

Die Kameradschaft der Ehemaligen, Reservisten und Hinterbliebene im Deutschen Bundeswehr Verband (ERH) Landsberg folgte wieder der Einladung der Königlich privilegierten Feuerschützen (FSG) Landsberg, das jährliche Pokalschießen in der Sandau auszutragen. Vorsitzender Toni Rathgeb begrüßte die Damen und Herren der Kameradschaft und bedankte sich bei Schützenmeister Gilbert Daniel für die Gastfreundschaft und Einladung.

Es wird jährlich um den Damen- und Herren-Pokal geschossen, und das nachweislich seit Juli 1987. Bis 2013 bei den Festungsschützen und ab 2014 bei den Feuerschützen. Sieger des Damenpokals wurde Heike Roletscheck. Den Herren-Pokal holte sich dieses Mal der 1. Vorsitzende Toni Rathgeb.

