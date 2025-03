Einen Schwarzfischer hat die Polizei am Freitag gegen 16.05 Uhr am Altöttinger Weiher in Landsberg erwischt. Wie die Inspektion mitteilt, wurde ein 39-jähriger Mann beim Angeln beobachtet und dann kontrolliert. Dabei konnte er weder einen Fischereischein noch die Erlaubnis für das Gewässer vorzeigen. Ihn erwartet eine Strafanzeige. (AZ)

