Polizei führt Mann gefesselt von Tankstelle in Landsberg ab

Ein betrunkener Mann wird von einer Tankstelle in Landsberg verwiesen. Doch das Einschreiten der Polizei beeindruckt ihn zunächst nicht.

Ärger mit einem betrunkenen Mann gab es am frühen Sonntagmorgen an einer Landsberger Tankstelle. Dorthin hatte sich der 34-jährige Mann spätnachts begeben. Der Betreiber der Tankstelle verwies ihn vom Gelände, was der amtsbekannte Straftäter jedoch nicht beachtete, wie es im Polizeibericht heißt. Die zu Hilfe gerufenen Polizeibeamten sprachen gegen den Mann einen Platzverweis aus. Ihm wurden auch die Konsequenzen in Form unmittelbaren Zwanges aufgezeigt, was den polizeierfahrenen Mann nicht beeindruckte. Er beleidigte vielmehr massiv die Beamten. Daraufhin wurde der Mann gefesselt weggeführt. Nachdem er verstanden hatte, dass er den Tankstellenbereich nicht mehr betreten dürfe, wurde er in Freiheit gesetzt. (AZ)

