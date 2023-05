Polizei hält Frau mit eben erst entstempeltem Fahrzeug an

Die Polizei in Landsberg zieht ein Auto wegen fehlendem Versicherungsschutz aus dem Verkehr. Doch kurz darauf kommt das Fahrzeug den Beamten schon wieder entgegen.

Eine Streife der Polizeiinspektion Landsberg am Lech hat am Montagmorgen ein Auto in Landsberg aufgrund fehlenden Versicherungsschutzes entstempelt. Zusätzlich brachten sie laut Polizeibericht einen Hinweis an der Windschutzscheibe an, dass das Fahrzeug ab sofort nicht mehr im öffentlichen Straßenverkehr geführt werden darf.

Etwa 15 Minuten später kam den Polizeibeamten das soeben entstempelte Fahrzeug mit der Ehefrau des Halters als Fahrerin entgegen. Daraufhin wurde die Weiterfahrt an Ort und Stelle unterbunden und die Frau erhält eine entsprechende Strafanzeige aufgrund Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetzes und die Abgabenordnung. (AZ)

