Polizei Landsberg sucht Täter nach Schmiererei in Landsberg

Die Polizei Landsberg sucht nach einer Person, die zwischen Donnerstag und Freitag, 12 Uhr, an einem Gebäude in Landsberg, Am Ziegelanger, eine Schmähschrift mit den Worten „Fuck You 2004!“ in orangefarbener Schrift aufgesprüht hat. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Sollten Hinweise auf diesen Sprayer oder einen Verursacher der unzähligen weiteren „Farbdosen-Schmierereien“ in Landsberg bestehen, wird um Mitteilung an die Polizeiinspektion Landsberg unter Telefonnummer 08191 9320 gebeten. (AZ)

