Polizei löst bei Landsberg illegale Party in einer Kiesgrube auf

In einer Kiesgrube nahe der B17 löst die Polizei in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine illegale Rave-Party auf. Unter den Besuchern sind viele Jugendliche.

Die Polizei hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag bei Landsberg eine illegale Rave-Party aufgelöst. Nach einer Mitteilung konnten die Streifenbeamten gegen 2.40 Uhr Lärm aus einer Kiesgrube in der Nähe der B17 vernehmen. Mehrere Polizeifahrzeuge fuhren die Örtlichkeit an und waren wegen der nicht angemeldeten Veranstaltung überrascht. Als die Polizei auftauchte, verschwanden viele Gäste unerkannt. Dennoch wurden von einer großen Anzahl von überwiegend aus München angereisten jungen Menschen die Personalien festgestellt.

Da sich auch viele Jugendliche unter den Besuchern der Party befanden, werden nun die polizeilichen Ermittlungen auch auf das Jugendschutzgesetz ausgeweitet. Die verantwortlichen Betreiber der Party aus München, Königsbrunn und Gröbenzell im Alter von 16 bis 23 Jahren haben sich wegen mehrerer Ordnungswidrigkeiten zu verantworten. Der Einsatz endete mit der Auflösung der Party in den frühen Morgenstunden, teilt die Polizei mit. (AZ)

