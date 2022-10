Polizei meldet "Schockanruf" bei einer Frau aus Landsberg

Eine Landsbergerin erhält einen sogenannten Schockanruf. Der 56-Jährigen kommen gerade noch rechtzeitig Zweifel.

Am Donnerstagvormittag hat eine 56-jährige Landsbergerin einen Anruf ihrer angeblichen Tochter erhalten. Diese war laut Polizei aufgelöst, weil sie eine Fußgängerin überfahren und getötet haben soll. Um nicht in Haft zu gehen, müsse sie nun eine Kaution hinterlegen. Das Telefonat wurde im Anschluss an die angebliche Sekretärin der ermittelnden Staatsanwältin weitergereicht, die eine hohe fünfstellige Summe forderte.

Die Anruferinnen wirkten dabei so glaubwürdig beziehungsweise bauten gleichzeitig einen hohen Druck auf, dass die Geschädigte zur Bank ging, um die Summe abzuheben. Erst in der Bank kamen ihr Zweifel, weshalb sie die weitere Konversation abbrach und die Polizei informierte. Ein Schaden entstand so laut Polizeibericht nicht.

Die Polizei gibt folgende Präventionstipps:

Gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit!

Der Anrufer macht Druck? Das ist Teil der Masche. Legen Sie einfach auf.

Die echte Polizei fordert niemals Vermögen von Ihnen, um Ermittlungen durchzuführen!

Übergeben Sie nie Geld oder Schmuck an Unbekannte!

an Unbekannte! Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahe stehenden Personen. (AZ)

