Polizei nimmt Besucher einer Spielothek in Gewahrsam

Der Mann aus Landsberg ist betrunken und erhält Hausverbot. Doch das interessiert ihn nicht, bis die Polizei kommt.

Mit einem uneinsichtigen Besucher einer Spielothek hatte es die Landsberger Polizei in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zu tun. Am Ende landete der betrunkene Mann in der Ausnüchterungszelle.

Wie die Polizei meldet, wurde eine Streife der Inspektion gegen 1.40 Uhr zu der Spielothek in der Lechwiesenstraße gerufen, weil ein Gast nicht gehen wollte. Der 31-jährige Landsberger war erheblich alkoholisiert und uneinsichtig was das Hausverbot oder die polizeilichen Maßnahmen anging. Daher wurde er in Gewahrsam genommen und auf der Dienststelle ausgenüchtert. Auf dem Weg in die Zelle beleidigte er schließlich noch einen Polizeibeamten, heißt es im Pressebericht. (AZ)

