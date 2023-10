Polizei nimmt in Landsberg aggressiven Benzinbettler fest

An der Ratsstätte Lechwiesen fühlen sich Besucher belästigt. Einer der Betrüger spricht die Beamten einer Zivilstreife an.

In letzter Zeit gingen bei der Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck vermehrt Beschwerden über aggressive Benzinbettler an der Autobahnraststätte Lechwiesen bei Landsberg ein. Besucher der Raststätte füllen sich dadurch verunsichert und belästigt. Am frühen Sonntagabend wurde nun eine Zivilstreife der Verkehrspolizei an der Raststätte von einem Mann um Bargeld angebettelt.

Der Mann gab an, kein Benzin und kein Geld mehr zu haben, teilt die Polizei mit. Er müsse aber weiter nach Italien. Die Überprüfung der Beamten ergab, dass er nicht nur ausreichend Kraftstoff in seinem Fahrzeugtank hatte, sondern auch noch einen hohen dreistelligen Bargeldbetrag versteckte. Nachdem der Mann keinen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde er vorläufig festgenommen. Auf Anordnung der Ermittlungsrichterin durfte er erst gehen, nachdem er eine Kaution für die zu erwartende Strafe hinterlegt hatte.

Polizei erteilt Betrügern in Landsberg einen Platzverweis

Zwischenzeitlich überprüfte eine weitere Streife der Verkehrspolizei die Raststätte und traf erneut Bettelbetrüger an. Da jedoch kein Geschädigter zu ermitteln war, verzichtete die Staatsanwaltschaft auf ein Strafverfahren. Die Betrüger mussten aber mit einem Platzverweis weiterziehen. (AZ)

