Polizei rettet in Landsberg eine Frau aus dem Lech

Eine Frau springt in Landsberg in den Lech. Nachdem sie geborgen werden konnte, stellt sich heraus, dass sie Patientin der kbo ist und schon vermisst wurde.

Eine Rettungsaktion sorgte am Mittwochnachmittag in Landsberg für Aufsehen. Eine Frau sprang in den Lech. Die Feuerwehr rückte mit mehreren Fahrzeugen zur Wasserrettung aus. Laut Informationen der Polizei Landsberg handelt es sich bei der Frau um eine Patientin der Lech-Mangfall-Klinik. Sie sei schon vorher dort vermisst gemeldet und von der Polizei gesucht worden.

Landsberg: Feuerwehr und Rettungssanitäter konnten die Frau lebendig aus dem Wasser ziehen. Foto: Thorsten Jordan

Rettungsaktion in Landsberg: Polizei zieht Frau aus dem Lech

Nach Angaben der Polizei hatte die Frau vor ihrem Sprung zwei Beamte entdeckt und lief daraufhin die Uferböschung zum Lech hinunter. Dort sprang sie in den Fluss, wo sie von der Strömung erfasst wurde und in Richtung Kaufering trieb. Die Frau konnte kurz vor der Sandauer Brücke von zwei Polizisten erreicht und zum Ufer gebracht werden. Mithilfe der Feuerwehr und Rettungssanitätern wurde die Patientin in einen Krankenwagen getragen und wieder ins Krankenhaus gebracht.