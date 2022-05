Polizei: Ruhige Freinacht in Landsberg

In der Stadt blieb es ruhig, am Ammersee waren Eierwerfer und Schilderdiebe unterwegs. Auch ein Fahrrad wurde geklaut.

Wenig zu berichten gab es von der Polizei Landsberg aus der Freinacht. Lediglich in Utting waren einige Eierwerfer unterwegs, einige Innenstadtbewohner konnten in Landsberg einer Gruppe von Jugendlichen zusehen, die durch den Vorderanger zogen und an den Autos wackelten. Doch Schäden wurden dazu anscheinend bisher keine gemeldet.

Die Hausfassade mit Eiern beworfen

In der Freinacht wurde eine 59-jährige Uttingerin Opfer eines Freinachtscherzes. Gegen Mitternacht bemerkte sie eine Gruppe Jugendlicher, die durch Utting zog. Als sie am Haus der Uttingerin in der Jahnstraße vorbeikamen, bewarfen sie dieses mit Eier. Die Uttingerin rief daraufhin die Polizei. Die Streife der Polizei Dießen konnte jedoch niemanden mehr vor Ort antreffen, auch in der unmittelbaren Umgebung keine Jugendlichen mehr feststellen. Ob ein Schaden bei dieser Aktion entstanden ist, lässt sich erst feststellen, wenn versucht wird, die Fassade zu reinigen. Eventuell wurde hier der Straftatbestand der Sachbeschädigung erfüllt.

Wer Hinweise zu den Jugendlichen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Dießen unter 08807/92110 zu melden.

Schilderdieb waren in Dettenschwang unterwegs, wie die Polizei meldet. In der Schmiedstraße in Dettenschwang konnte die Streife der Dießener Polizei sechs Jugendliche aus dem Gemeindegebiet Dießen am Ammersee feststellen, die in der Freinacht gegen 23 Uhr durch die Ortschaft spazierten. Dabei stellten die Beamten fest, dass ein 14-jähriger ein Verkehrszeichen mitführte. Er gab an, dass er es von einer Baustelle "verzogen" hätte. Die Beamten forderten den 14-jährigen Dießener auf, das Schild zurückzubringen und dort wieder zu montieren, wo er es gestohlen hatte. Der Aufforderung kam der Junge nach. Da der junge Mann strafmündig ist, erwartet ihn nun eine Anzeige wegen Diebstahl.

Schon vor der Freinacht wurde in Landsberg ein Fahrrad gestohlen: Tatzeitraum 30. April von 8 bis 9 Uhr. Am Samstag stellte ein Landsberger sein Fahrrad in der Spitalfeldstraße in Landsberg unversperrt ab. Nach rund einer Stunde stellte er fest, dass das Fahrrad entwendet wurde. Der Schaden ist 485 Euro.

In der Nacht von Freitag auf Samstag gab es auf dem Obermeitinger Friedhof eine Sachbeschädigung. Im angegebenen Tatzeitraum wurden auf dem Friedhof in Obermeitingen durch einen bislang unbekannten Täter mehrere Grablichter, Kerzenständer und andere Gegenstände zerstört. Der Sachschaden beläuft sich hierbei auf rund 1000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ruhige Situation der Freinacht in ganz Oberbayern

Die vergangene Nacht verlief aus polizeilicher Sicht im gesamten Dienstbereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord "ohne herausragende Sicherheitsstörungen". Die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums in Ingolstadt verzeichnete bis in den frühen Morgen des heutigen Tages rund 122 Einsätze mit Bezug zur Freinacht. Ein örtlicher Schwerpunkt lässt sich hier nicht erkennen. Es wurden unter anderem 34 Ruhestörungen, sechs Sachbeschädigungen sowie sieben Körperverletzungsdelikte in diesem Zusammenhang gemeldet.