Polizei stoppt alkoholisierten Fahranfänger und Jugendlichen auf E-Scooter

Konsequenzen erwarten einen Fahranfänger sowie einen jugendlichen E-Rollerfahrer, die die Polizei Landsberg kontrolliert hat.

Die Polizei Landsberg hat bei Verkehrskontrollen am Wochenende Verstöße festgestellt, die für einen jungen Autofahrer und einen Jugendlichen Konsequenzen haben. In der Iglinger Straße stoppten die Beamten am Sonntagmorgen gegen 1.10 Uhr einen Fahranfänger, der vor Fahrtantritt Alkohol getrunken hatte. Fahranfänger müssen allerdings komplett nüchtern bleiben, verweist die Polizei. Dem Mann drohen nun ein Bußgeld und eine Nachschulung.

Jugendlicher nutzt in Landsberg E-Roller ohne gültige Versicherung

Seinen E-Roller stehen lassen muss nun erst einmal ein Jugendlicher, der ohne gültige Versicherung unterwegs war. Dies stellten Polizeibeamte bei einer Verkehrskontrolle in der Lechfeldstraße am Samstag gegen 16.40 Uhr fest. Der Jugendliche muss mit einem Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz rechnen. Die Weiterfahrt mit dem Roller wurde untersagt, bis eine gültige Versicherung vorliegt. (AZ)