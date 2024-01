Polizei stoppt in Landsberg alkoholisierten Autofahrer

In Landsberg ist ein 21-jähriger Autofahrer alkoholisiert unterwegs. Der Mann muss jetzt mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen.

Weil er bei einer Verkehrskontrolle auf der Augsburger Straße in Landsberg am Montagabend nach Alkohol roch, muss ein 21-Jähriger seinen Führerschein nun für einen Monat abgeben. Der junge Mann erreichte bei einem anschließend durchgeführten Test einen so hohen Atemalkoholwert, dass die Polizei ihm die Weiterfahrt untersagen musste.

Ein Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren wurde eingeleitet. Dieses zieht laut Polizei ein empfindliches Bußgeld sowie ein Fahrverbot nach sich. (AZ)

