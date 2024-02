Polizei sucht Klingelkleber im Landsberger Westen

Eine unbekannte Person verklebt die Klingelschilder in einem Mehrfamilienhaus in der Breslauer Straße. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Klingelstreich spezieller Art ist am Freitag in einem Mehrparteienhaus in der Breslauer Straße in Landsberg verübt worden. Wie die Polizei berichtet, klebte eine unbekannte Person die Klingelschilder mit Flüssigkleber zu, wodurch die Klingeln nicht mehr betätigt werden können. Der Schaden beläuft sich auf rund 150 Euro.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zu dieser Sachbeschädigung geben können, sich unter der Telefonnummer 08191/9320 zu melden. (AZ)

