Polizei sucht nach Unfallflucht am Hellmairplatz Zeugen

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist ein am Georg-Hellmair-Platz in Landsberg geparkter Skoda im hinteren Bereich der Fahrerseite angefahren und beschädigt worden. Der Verursacher kümmerte sich laut Polizei nicht um den Schaden und flüchtete von der Unfallörtlichkeit.

Der Sachschaden beläuft sich auf mehr als 3000 Euro. Die Polizeiinspektion Landsberg nimmt unter der Telefonnummer 08191/9320 sachdienliche Hinweise entgegen. (AZ)