Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht

Ein Autofahrer stellt seinen Wagen auf zwei Parkplätzen in Landsberg ab. Auf einem wird das Auto angefahren und beschädigt.

Die Landsberger Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Freitag gegen 17 Uhr auf den jeweiligen Parkplätzen der Drogeriemärkte „Müller“ oder „DM“ in der Augsburger Straße in Landsberg ereignet hat.

Laut Polizei kam ein 32-Jähriger aus Füssen zum Einkaufen nach Landsberg. Er stellte seinen roten Ford Fiesta auf den jeweiligen Kundenparkplätzen ab. Auf einem der Parkplätze wurde das linke Eck der hinteren Stoßstange angefahren und ein Schaden von mehreren Hundert Euro verursacht.

Wer hat Beobachtungen gemacht? Hinweise an die Polizei in Landsberg unter Telefon 08191/9320. (AZ)

