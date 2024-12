Am Montag hat ein unbekannter Fahrzeugführer zwischen 11 und 15.50 Uhr einen im Klösterl in Landsberg geparkten Wagen angefahren. Der Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Hinweise an die Polizeiinspektion Landsberg unter Telefon 08191/9320. (AZ)

