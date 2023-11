Polizei sucht Zeugen eines Diebstahls und einer Sachbeschädigung

In Landsberg werden zwei Straftaten begangen. Ein E-Scooter wird gestohlen und die Türscheibe eines Omnibusses eingeschlagen.

Der Diebstahl eines E-Scooters und die Beschädigung einer Omnibustüre beschäftigen die Landsberger Polizei. Sie sucht Zeugen der beiden Taten.

Am Montag gegen 16.15 Uhr stellte ein 15-Jähriger seinen E-Scooter vor einem Bekleidungsgeschäft in der Fußgängerzone am Hauptplatz in Landsberg ab. Als er etwa 15 Minuten später zurückkam, war der Roller des Herstellers „Segway“ weg. Das Elektrokleinstfahrzeug hat laut Polizeibericht einen Wert von 500 Euro.

Am Dienstag gegen 14.30 Uhr stellte der Fahrer eines Busses sein Fahrzeug auf dem Seitenstreifen der Münchener Straße in Landsberg ab. Als er gegen 15.10 Uhr von seiner Pause zurückkam, war die Scheibe der Zugangstüre eingeschlagen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro.

Die Polizeiinspektion Landsberg bittet in beiden Fällen unter der Telefonnummer 08191/9320 um sachdienliche Hinweise. (AZ)

