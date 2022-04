Polizei zieht in Landsberg einen Autoposer aus dem Verkehr

Die Landsberger Polizei nimmt ein auffälliges Auto unter die Lupe. Damit ist die Fahrt für einen jungen Mann zu Ende.

In Landsberg war am Gründonnerstag gegen 14.30 Uhr die Fahrt eines sogenannten „Autoposers“ vorzeitig zu Ende. Wie es im Polizeibericht heißt, stellte eine Streifenbesatzung der Landsberger Inspektion an dem Wagen diverse unerlaubte Veränderungen fest, was dazu führte, dass die Betriebserlaubnis erloschen war.

Die Polizei zog den Wagen des 30-Jährigen, der aus dem Landkreis Augsburg kommt, aus dem Verkehr. Eine Weiterfahrt wurde unterbunden, das Auto wurde abgeschleppt und einem Gutachter vorgestellt, wie es heißt. (lt)

Lesen Sie dazu auch