Landsberg

vor 3 Min.

Lumpiger Donnerstag: Polizeieinsatz und Schlägerei am Lechufer

Feiernde Jugendliche am Lech in der Nähe der Karolinenbrücke am Lumpigen Donnerstag.

Rund 400 Jugendliche und junge Erwachsene feiern ausgelassen am Lechufer. Die große Zahl an Feiernden überrascht die Polizeiinspektion Landsberg. Am frühen Abend gibt es bereits einen Leichtverletzten.

Von Vanessa Polednia

Der Polizei bleibt trotz der geringen Festivitäten am Lumpigen Donnerstag in Landsberg kein Einsatz erspart. Rund 400 Jugendliche und junge Erwachsene trafen sich nach Schulschluss am Lechufer in der Nähe der Karolinenbrücke zum gemeinsamen Feiern und Trinken. „So wie jedes Jahr“, schildern einige gegenüber dem LT. Unübersichtliche Situation am Lechufer Einsatzleiter und Polizeihauptkommissar Martin Heinrich beschreibt die Situation vor Ort als unübersichtlich. Im Partygetümmel kam es auch zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein Leichtverletzter wurde von Sanitätern behandelt. Der Tatverdächtige sei der Polizei bekannt. Gegen ihn werde nun wegen Körperverletzung ermittelt, teilt der Einsatzleiter mit. Vermutlich hätten sich die Menschen über die sozialen Medien verabredet, sagt Heinrich. Bei der Polizei habe es keine Anmeldung der Veranstaltung gegeben. Die große Ansammlung trifft die Polizeikräfte dementsprechend unvorbereitet. „Wir müssen ad hoc reagieren“, fasst Heinrich die Situation am frühen Abend zusammen. Rund zehn Polizeikräfte sind zu diesem Zeitpunkt vor Ort. Lesen Sie dazu auch Landsberg Plus So feiern die Landsberger am Lumpigen Donnerstag

Ammersee Buntes Faschingstreiben an der Carl-Orff-Schule in Dießen

Themen folgen