Ponys, Pferde und ausgestopfte Falken: Die Tiere des Ruethenfests

Plus Kein Ruethenfest ohne Tiere. Vor allem die Kaltblüter spielen eine wichtige Rolle. Doch besonders die Ponys sorgen beim Publikum für Entzücken.

Sie bringen den Umzug in Bewegung: 130 Pferde sind heuer beim Ruethenfest dabei. Auf dem Gelände des Bauhofs sind viele von ihnen für das Festwochenende untergebracht – unter besten Bedingungen, wie Mitglieder des Vereins betonen. Vor den Umzügen werden sie mit Blumen dekoriert und bekommen ihr Halfter angelegt und dann geht es zur Aufstellung Richtung Spöttinger Straße.

Vor allem das Süddeutsche Kaltblut sieht man dort vertreten. Marion van Marwick ist mit ihren Exemplaren aus Peißenberg angereist und weiß, wieso diese Rasse für den Festzug beliebt ist: "Sie sind nervenstark."