Pop-Up-Store informiert zum neuen Landratsamt

Um die Bürgerinnen und Bürger über den geplanten Neubau des Landratsamts am Penzinger Feld zu informieren, eröffnet das Landratsamt einen Pop-Up-Store in der Hubert-von-Herkomer Straße 115 (ehemaliger Schmuckladen Gallo & Vincenti). Laut einer Pressemitteilung möchte das Landratsamt so auf „Transparenz und Dialog“ setzen.

„Der geplante Neubau des Bürgeramts bewegt viele Menschen im Landkreis. Themen wie die Kosten, Nutzen und die Frage, ob gemietet oder neu gebaut werden soll, stehen im Mittelpunkt der Diskussion“, heißt es in der Pressemeldung. Der Pop-Up-Store bietet demnach allen Interessierten die Möglichkeit, sich umfassend und aus erster Hand über die Pläne zu informieren. Für persönliche Gespräche und weitergehende Informationen stehen Ansprechpartner aus dem Landratsamt Landsberg vor Ort bereit. Der Pop-Up-Store ist bis zum 22. Februar zu folgenden Zeiten geöffnet: Montag bis Freitag, 15 Uhr bis 18 Uhr, und am Mittwoch zusätzlich von 10 Uhr bis 13 Uhr, sowie am Samstag von 10 Uhr bis 14 Uhr.

Fragestellung des Ratsbegehrens: Entscheidung des Verwaltungsgerichts wird erwartet

Am Sonntag, 23. Februar, findet zeitgleich mit der Bundestagswahl ein Bürgerentscheid zum geplanten Neubau des Landratsamts statt. Die Bürgerinitiative „LRA Neubau stoppen“ hatte ein Bürgerbegehren initiiert und mehr als 10.000 Unterschriften gesammelt. Seit es jedoch auch ein Ratsbegehren gibt, ist sie finanziell nach eigenen Angaben auf sich allein gestellt. „Im Gegensatz zum Landrat, der seine Werbekampagne nach wie vor mit den Steuergeldern (…) finanziert“, schreiben die Initiatoren in einer von Sprecher Hans-Jürgen Schulmeister verschickten Pressemitteilung und bitten um Spenden.

Unter anderem mithilfe von Flyern, Plakaten und den Sozialen Medien wolle die Bürgerinitiative die Bürgerinnen und Bürger, die noch unsicher sind, „über den überproportionalen Landratsamt Neubau aufklären“. Dabei sei es den Initiatoren wichtig, immer wieder darauf hinzuweisen, „dass wir nicht verhindern wollen, sondern dass mit unseren Steuergeldern sorgfältig umgegangen wird.“ Zuletzt hatte die Bürgerinitiative gegen die Fragestellung des Ratsbegehrens geklagt. Eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts werde bis spätestens Ende nächster Woche erwartet. Von dieser hänge der Druck der Werbemittel und der Stimmzettel ab.