Pop-up-Store zum neuen Landratsamt: Mann wirft Fensterscheibe ein

Ein 60-Jähriger hat am Freitagabend gegen 20 Uhr laut Polizei eine Bierflasche auf das Schaufenster des „Pop-up-Stores“ des Landratsamts Landsberg in der Hubert-von-Herkomer-Straße geworfen. In dem ehemaligen Schmuckladen können sich Bürgerinnen und Bürger über den geplanten Neubau des Landratsamts am Penzinger Feld informieren.

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Vorfall, rief die Polizei und lief dem Täter in sicherem Abstand hinterher. Wenig später konnten die eingesetzten Beamten den stark alkoholisierten Mann feststellen. An der Scheibe entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro, teilt die Polizei mit. (AZ)