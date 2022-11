Porträt: Landsberger Tänzerin Anna Maria Johannes hat ein neues Ziel

Plus Die Landsbergerin Anna Maria Johannes tritt wieder in ihrer Heimatstadt auf. Unsere Redaktion spricht mit ihr über ihre Pläne.

Im Münchner Raum hat sich im Sommer eine Gruppe aus sieben professionellen Tänzerinnen zusammengeschlossen. Die Leitung dieser Tanz Company hat Anna Maria Johannes inne. Kaum eine Bühne hat die 32-jährige Landsbergerin noch nicht betreten: New York, Barcelona, Kopenhagen, Zürich oder Wien, um nur einige zu nennen. Ihr nächstes Ziel? Gemeinsame Auftritte mit ihrer eigenen Tanzgruppe.