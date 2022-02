Landsberg

Dieser Bonner ist der neue Mann fürs Feine in Landsberg

Dr. Richard Bender stammt aus dem Rheinland und ist nun als Plastischer Chirurg in einer Klinik in Landsberg tätig.

Plus Richard Bender ist der neue Oberarzt in einer Privatklinik für Plastische und Ästhetische Chirurgie in Landsberg. Warum sein Handwerk von den Haarspitzen bis zu den Zehen reicht.

Von Vanessa Polednia

Für ihn gibt es keinen Fasching. Nicht pandemiebedingt, sondern schon immer und aufgrund seiner Herkunft. Denn Dr. Richard Bender ist in Bonn geboren, aufgewachsen und als Kind Kölner Eltern natürlich ein Spross des rheinischen Karnevals. An dieser Begrifflichkeit hält er auch an seiner neuen Wirkungsstätte in Landsberg fest. Der 36-Jährige verstärkt seit Januar als Leitender Oberarzt für plastische und ästhetische Chirurgie das Team von Aust Ästhetik. In der Privatklinik für Plastische und Ästhetische Chirurgie in Landsberg hat der gebürtige Bonner eine neue berufliche Heimat gefunden. Doch was verschlägt einen Schönheitschirurgen aus dem Westen nach Landsberg?

