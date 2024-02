Postbote muss wegen des Vorwurfs der Unterschlagung vor Gericht

Plus Am Amtsgericht Landsberg wird der Fall eines 25-jährigen Zustellers behandelt. Im Prozess spielen auch die Aufnahmen einer Überwachungskamera eine Rolle.

Ein 25-jähriger Postbote musste sich am Dienstag vor dem Amtsgericht Landsberg verantworten, weil er ein Paket mit zwei Paar Flipflops im Wert von fast 150 Euro unterschlagen haben soll. Einen Strafbefehl über 70 Tagessätze á 50 Euro wollte er nicht akzeptieren, sodass es zum Prozess kam. In diesem spielten auch die Aufnahmen einer Überwachungskamera eine Rolle. Ort des Geschehens war eine kleine Gemeinde im Landkreis Landsberg.

Das Paket wurde laut Scan der Post bei der Empfängerin am angegebenen Platz abgelegt, doch dort habe sie nichts gefunden und auch die Suche in Mülltonnen und die Nachfrage bei Nachbarn seien erfolglos geblieben, sagt die Geschädigte. Deswegen habe sie versucht, das Problem mit der Post zu lösen und zwei Monate später Anzeige erstattet bei der Polizeiinspektion Landsberg. „Bei der Post hieß es, dass das Unternehmen, das die Ware versendet hat, sich darum kümmern muss. Nachdem das aber auch keinen Erfolg gebracht hatte, bin ich im Mai 2023 zur Polizei gegangen.“