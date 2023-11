Preis für Vincent Göhlich im Allgäu

Der Künstler Vincent Göhlic wurde in Marktoberdorf mit dem Kunstpreis ausgezeichnet. Dabei geht es um das Erwachen.

Vincent Göhlich aka Erwa.One wurde bei der Eröffnung der 45. Ostallgäuer Kunstausstellung im Künstlerhaus Marktoberdorf für sein dort ausgestelltes Werk „Erwachen“ mit dem Paul-Breitkopf-Preis (2000 Euro) ausgezeichnet. In der Begründung der Jury heißt es dazu sinngemäß Vincent Göhlich aka Erwa.One bringe frische Farbe in die Ausstellung. Von der Street Art kommend, erkenne die Jury seinen Mut an, die in dieser Kunstrichtung praktizierte Anwendung von Schablonen klassisch auf Leinwand einzureichen.

Damit stelle er sich der Herausforderung etablierter Erwartungshaltungen an Kunst im musealen Raum. Die Überlappungen der Schablonenmuster seien fein austariert und zeugten von handwerklichem Können. Durch die Schichtung entstehe Räumlichkeit, die kaleidoskopartige Präsenz sei optisch faszinierend. Göhlich, einer der jüngsten Aussteller, verbinde Urban Art mit tradiertem Handwerk und außereuropäischen Kunstpraktiken zu neuartiger Ausdrucksweise.

Das preisgekrönte Werk von Göhlich. Foto: Vincent G�hlich

Die 45. Ostallgäuer Kunstausstellung im Künstlerhaus von Marktoberdorf ist bis einschließlich Sonntag, 7. Januar, 2024 besuchbar. Es werden 66 von einer Fachjury ausgewählte Kunstwerke gezeigt. Darunter sind etliche Arbeiten von Künstlern aus dem Raum Landsberg. Öffnungszeiten Dienstag bis Freitag 15 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag 14 bis 18 Uhr. Montag sowie 24., 25. und 31. Dezember geschlossen

Lesen Sie dazu auch